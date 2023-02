Die größten Teenie-Idole aller Zeiten

© Imazins/The Chosunilbo JNS/Getty Images



Popstars in Asien - das ist etwas anderes als das, was man bei uns so gewohnt ist. Allerdings: Die südkoreanische Band BTS ist inzwischen so populär, dass ihre Songs auch in Deutschland und den USA weit oben in den Charts landen. Die siebenköpfige Truppe, die in erster Linie ein junges Publikum anspricht, gilt bereits als eine der weltweit erfolgreichsten Bands aller Zeiten.