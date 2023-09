© Getty Images/Paramount



"You're the one that I want", das dachten damals viele junge Frauen, als sie John Travolta in "Grease" (1978) sahen. Zum An-die-Wand-hängen schön! Der bildhübschen Olivia Newton-John, die 2022 im Alter von 73 Jahren starb, mangelte es aber definitiv auch nicht an Fans.