Nicht nur in einer, sondern gleich in zwei Städten machte "Das perfekte Dinner" in dieser Woche Station: in Heidelberg und Mannheim. Los ging es an Tag 1 bei Hobby-Bierbrauer und Bier-Sommelier Gerhard: "Deswegen machen wir heute das Menü mit Bierbegleitung." Warum er an der VOX-Show teilnimmt, erklärte der gebürtige Bayer auch: "Ich wollte halt auch mal ins Fernsehen kommen."