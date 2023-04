© Frederick M. Brown/Getty Images



In den Nuller-Jahren gab es kaum erfolgreichere Produzenten als Christopher "Tricky" Stewart und Terius "The-Dream" Nash: Mit "Me Against The Music" (Britney Spears), "Umbrella" (Rihanna), "Touch My Body" (Mariah Carey), "Single Ladies (Put A Ring On It)" (Beyoncé) und "Baby" (Justin Bieber) zeichnete das Duo für einige der größten Hits der Dekade verantwortlich.