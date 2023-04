© NEOM



Die Energie für die Stadt The Line, die sich durch Gebirge und Wüste fräst und am westlichen Ende auf das Rote Meer trifft, soll zu 100 Prozent aus regenerativen Quellen stammen. Im Inneren von The Line soll es kühl, schattig und begrünt sein. Das zugrunde liegende Konzept einer Smart City wird jedoch kritisch beäugt. Das gezielte Sammeln von Bewohner-Daten - offiziell, um deren Bedürfnisse besser einschätzen zu können - birgt große Gefahren für die Privatsphäre.