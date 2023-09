© youtube.com/taylorswift



2017 verblüffte ihre Widersacherin Perry mit einem Friedensangebot: "Ich vergebe ihr, und es tut mir leid, was ich ihr angetan habe. Ich hoffe, dasselbe gilt für sie. Ich liebe sie und will nur das Beste für sie." In Swifts Video "You Need To Calm Down" (Bild) feierten beide dann ihre offizielle Versöhnung.