© Pascal Le Segretain/Getty Images



Nur 72 Tage hielt die Kurzehe von Kim Kardashian und Kris Humphries. Die Lovestory der beiden wurde mitsamt Hochzeit in der Reality-Show "Keeping Up With The Kardashians" gezeigt. Später wurde gemutmaßt, dass die Ehe nur für die TV-Sendung inszeniert wurde. Offiziell waren aber die berühmten "unüberbrückbaren Differenzen" Schuld.