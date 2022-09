© RTL II



Vin Diesel? Der verstorbene Paul Walker (links)? Dwayne "The Rock" Johnson? Nein, die eigentlichen Stars der "The Fast And The Furious"-Reihe sind seit jeher Flitzer mit unfassbaren Pferdestärken. Was als Hommage an die Tuning-Szene begann, ging schnell in einen automobilen Wahnsinn über. Statt halbwegs normaler Straßenautos standen bald die obskursten Gefährte im Mittelpunkt.