© United News/Popperfoto/Getty Images



Freitagabend, zu später Stunde in der ARD, geschah Außergewöhnliches: Da ritt Dennis Weaver als Marshall Sam McCloud über 46 Folgen hinweg mit seinem Pferd durch New York, um Verbrecher einzusammeln. Der eher ländliche Cop passte nicht so wirklich in die urbane Welt der 70er-Jahre. Trotzdem hat "Ein Sheriff in New York" einen Platz in den TV-Geschichtsbüchern verdient.