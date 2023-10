© Universal



Damals in den 70-ern, da waren Fernseh-Polizisten noch richtige Typen. So wie Kult-Glatzkopf Theodoros Kojak (Telly Savalas), der über insgesamt 118 Folgen von "Kojak - Einsatz in Manhattan" das Verbrechen in New York bekämpfte. Gerne mit Fluppe im Mund, noch lieber mit einem Lolli und immer etwas schlauer als die Verbrecher. Kojak hat sie alle gekriegt!