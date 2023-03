© Def Jam Recordings



Wer dieses Cover erkennt, denkt sofort an Hits wie "Fight For Your Right" und "No Sleep Till Brooklyn": "Licensed To Ill" (1986) von den Beastie Boys gilt als echter HipHop-Meilenstein. Die Vorderseite zeigt das Heck einer Boeing, auf der Rückseite sieht man, dass das Flugzeug in einen Berg gekracht ist. Eminem verneigte sich 2018 vor den Beastie Boys, als er sein "Kamikaze"-Cover nach dem "Licensed To Ill"-Vorbild gestaltete.