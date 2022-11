© Neue Visionen



Die Experten streiten bis heute darüber, was Humphrey Bogart denn nun zu Ingrid Bergman gesagt hat. "Schau mir in die Augen, Kleines" ist die bekannteste Version des "Casablanca"-Zitats, im Lauf der Jahre wurde die deutsche Synchro allerdings überarbeitet, hin zu: "Ich schau dir in die Augen, Kleines." Das englische Original ("Here's looking at you, kid"), basierend auf einem Trinkspruch, deutet eher auf Letzteres hin.