John McEnroe war für seine Volleys ebenso gefürchtet wie für seine hitzigen Wortgefechte mit dem Stuhlschiedsrichter. Weil er sich gar nicht mehr einbekam, wurde der Tennis-Wüterich bei den Australien Open sogar einmal disqualifiziert. "You cannot be serious!" ("Das kann nicht Ihr Ernst sein!") wurde beim US-Sportstar zum geflügelten Wort.