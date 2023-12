© Donaldson Collection/Michael Ochs Archives/Getty Images



John Gotti war in so ungefähr alle kriminellen Machenschaften verstrickt, die man sich vorstellen kann, machte sich selbst aber nur selten die Hände schmutzig und war für die Justiz lange schwer zu fassen, was ihm auch den Spitznamen "Teflon-Don" einbrachte. Sein Leben endete trotzdem hinter Gittern. Nach seiner Festnahme durch das FBI 1992 und einer anschließenden Verurteilung zu lebenslanger Haft starb der Pate im Juni 2002 in einem Gefängniskrankenhaus in Missouri.