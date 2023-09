© Vittorio Zunino Celotto/Getty Images



In der HBO-Miniserie "Scenes from a Marriage" spielten sie ein Ehepaar, auch zuvor schon waren Jessica Chastain und Oscar Isaac sehr gut befreundet. Und dennoch: Bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig 2021 tauschten die beiden Armküsse, liebevolle Blicke und Streicheleinheiten im Gesicht aus, die eine gewisse "Spannung" verrieten. Was peinlich wirkte - weil beide mit anderen Partnern verheiratet sind.