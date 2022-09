© Milos Bicanski / Getty Images



Gefolgt wird Prinz Andrew in der Thronfolge von seiner Tochter Beatrice, die seit 2020 mit dem britisch-italienischen Immobilienunternehmer Edoardo Mapelli Mozzi verheiratet ist. Am 18. September 2021 kam ihre Tochter Sienna in London zur Welt, die nun Platz 10 einnimmt.