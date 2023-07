© EuroVideo



Das Original gilt als Kultfiln - nicht nur aufgrund des schockierenden Todes von Hauptdarsteller Brandon Lee währed des Drehs. Schon die erste Fortsetzung "The Crow - Die Rache der Krähe" (1996) war völlig überflüssig. Teil der vier der Reihe, "The Crow: Wicked Prayer" (2005) mit Edard Furlong (Bild) in der Hauptrolle, der direkt für den Video- und DVD-Markt produziert wurde, bildete den absoluten Tiefpunkt.