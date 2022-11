© 2005 Getty Images/Ian Walton



Weil er sich gar nicht mehr einbekam, wurde John McEnroe bei den Australien Open sogar einmal disqualifiziert. "You cannot be serious!" ("Das kann nicht Ihr Ernst sein!") wurde zum geflügelten Wort des Profi-Aufbrausers, der seine Pöbelsucht im Film "Die Wutprobe" (2003) per Gastauftritt selbst persiflierte.