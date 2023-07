© Vittorio Zunino Celotto/Getty Images



Das Super-Model der 80er-Jahre, Paulina Porizkova, fand ihr Glück einst in Ric Ocasek, Sänger von The Cars. Die beiden heirateten 1989, und die Ehe hielt fast 30 Jahre. 2018 gab Porizkova die Trennung von Ocasek bekannt. Im September 2019 starb der Sänger in New York.