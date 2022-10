© TVNOW



Alte Liebe, neu entflammt? Bei "Ex on the Beach" treffen Singles im pittoresken Urlaubsambiente auf ihre Ex-Partner. Ursprünglich wurde die Idee von MTV entwickelt, inzwischen wird in über 15 Ländern erneut mit den Verflossenen angebandelt - oder wahlweise weiter die kalte Schulter gezeigt.