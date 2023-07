© PR



Insgesamt ist festzustellen, dass in den letzten Jahren "lustige" Bandnamen, in denen Prominente vorkommen, sich häuften, die US-Death-Metal- und Hardcore-Band The Tony Danza Tapdance Extravaganza (Bild, Fun Fact: Schauspieler Tony Danza war einst wirklich Tapdancer) ist nur ein Beispiel dafür. Auch Acts wie The David Gilmour Girls, Kathleen Turner Overdrive und Harmonica Lewinsky fallen in diese Kategorie.