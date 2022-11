© Evening Standard/Getty Images



"For twenty four years I've been living next door to Alice" - und wie geht's weiter? In der ursprünglichen Version der britischen Band Smokie (Bild) eigentlich ganz harmlos: "Twenty four years, just waitin' for a chance ...". Aber geben Sie's zu: Ihnen lag bestimmt schon die Frage auf den Lippen, wer zum Henker denn eigentlich diese Alice sein soll. Warum eigentlich?