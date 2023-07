© Getty Images/Rick Kern



The Who galten einst als wildeste Rockband auf dem Planeten, Sänger Roger Daltrey lässt es in seiner Freizeit eher ruhig angehen. Seit den 80-ern beschäftigt er sich intensiv mit der Forellenzucht. Auf einem riesigen Areal in Sussex ließ er zu dem Zwecke vier künstliche Seen anlegen, an denen gegen Gebühr auch geangelt werden darf.