Los geht's in der neuesten Ausgabe der VOX-Gründershow mit einer beeindruckenden Technik-Präsentation. Jaqueline Schaupp und Simon Greschl, deren Väter beide an Tinnitus leiden, haben sich an der TU München kennengelernt. Sie stellen ihr "tinus"-Kissen vor, mit dem Stressgeplagte leichter in einen entspannten Schlafen finden können.