© Ubisoft



"Die Siedler" revolutionierte das Aufbau-Spielegenre. Zur Steuerung hatte man am PC von Anfang an die Wahl zwischen Maus oder Joystick. Schon beim ersten Teil war auf dem Bildschirm ein bemerkenswertes Herumgewusele zu bestaunen. Theoretisch konnten Spieler bis zu 64.000 Siedler führen, was jedoch damals jeden verfügbaren Rechner in die Knie gezwungen hätte.