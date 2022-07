© Kevin Winter/Getty Images



Er zählte über Jahrzehnte zu den mächtigen Menschen in Hollywood - und nicht nur Scarlett Johansson (bei der Premiere von "Vicky Cristina Barcelona" 2008) zeigte sich Arm in Arm mit ihm: Als Produzent verantwortete Harvey von den Weinstein-Brüdern preisgekrönte Filme wie "Der englische Patient" (1996), "Shakespeare in Love" (1998) und "Gangs of New York" (2002).