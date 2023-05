© Walt Disney



Schon 1985 hatte Tina Turner in ihrer Autobiografie "I, Tina" ihr bisheriges Leben Revue passieren lassen - in der Hoffnung, endlich die Fragen der Medien nach ihrer Beziehung zu Ike Turner zu beenden. Funktioniert hat der Plan nicht, stattdessen wurde sie 1992 mit dem schmerzhaften Kapitel ihres Lebens erneut konfrontiert, im Film "Tina - What's Love Got To Do With It?" (1992) mit Angela Bassett in der Hauptrolle.