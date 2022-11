© Buda Mendes/Getty Images



Himmel, was es denn in den Coiffeur von Brasiliens Superstar gefahren? Und träumt Neymar nachts von Spaghetti? Fragen, die zu Weltmeisterschaften gehören wie Tore und Titel. Schließlich ist so ein Turnier auch immer ein großes Schaulaufen der Fußballer-Eitelkeiten. Blicken wir also aus gegebenem Anlass zurück: Hier sind die schrecklich-schönsten Kicker-Frisen der WM-Geschichte!