© ZDF/Sascha Baumann



Andrea Berg hat alles erreicht, was man als Musikerin in Deutschland erreichen kann, am 6. August wird nun groß gefeiert. Und ein guter Freund ist als Moderator dabei: Die große Jubiläums-Sause "Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg" ist am 6. August ab 20.15 im ZDF zu sehen.