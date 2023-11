© ZDF/Sascha Baumann



Andrea Berg hat alles erreicht, was man als Musikerin in Deutschland erreichen kann, im August 2022 wurde das groß gefeiert. Und ein guter Freund war als Moderator dabei: Die große Jubiläums-Sause "Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg" (ZDF) war genau so ein Spektakel, wie die Berg es nach all den Triumphen ihrer Karriere auch verdient hat.