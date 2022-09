Die vielen Gesichter der Tilda Swinton

© Leonine



Nicht ganz so schräg, trotzdem wahnsinnig ausdrucksstark: In "Three Thousand Years of Longing" schlüpft Tilda Swinton in die Rolle einer etwas spröden Akademikerin, der ein Dschinn (Idris Elba) unbedingt drei Wünsche erfüllen will. Die märchenhafte Geschichte von "Mad Max"-Schöpfer George Miller ist ab sofort im Kino zu sehen.