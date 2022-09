Die wichtigsten Kriegsfilme aller Zeiten

© Revolution Studios Distribution Company / Jerry Bruckheimer Inc.



Wer ist Feind, wer ist Freund? In Ridley Scotts "Black Hawk Down" (2001) ist nichts undeutlicher als das: Der "Alien"-Regisseur dokumentiert den Somalia-Einsatz der US-Armee im Jahre 1993. In Bildern voller Härte, Dreck und Blut zeichnet er nach, wie mehrere Hubschrauberladungen von US-Soldaten einen Warlord festsetzen wollen - und dabei in einen brutalen Überlebenskampf geraten.