In der Regel können wir uns in unseren Breiten eher selten an farbenprächtigem Gefieder in der freien Natur erfreuen. Auch die exotisch gefärbte und gemusterte Mandarinente ist eigentlich in Ostasien daheim. Doch mittlerweile kann man auch hierzulande beobachten, wie die bunten Erpel auf diese Weise die weniger auffällig gefiederten Entenweibchen betören.