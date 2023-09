© Universal



Von "E.T. - Der Außerirdische" (1982) wird es wohl keine Fortsetzung geben: Steven Spielberg dementierte stets, dass er vorhabe, den einst auf der Erde vergessenen Alien zum blauen Planeten zurückzuschicken. Vielleicht ist das auch gut so. Denn so bleibt Pflanzensammler "E.T." eben der knuffigste Außerirdische, der je die Erde betreten hat.