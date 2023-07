© VIVA



Acht Cartoon-Charaktere - darunter eine Disney-Prinzessin, ein stockschwuler Videospielheld und ein psychopatischer Pokémon-Verschnitt - leben in "Drawn Together" unter einem Dach und müssen miteinander auskommen. Was gar nicht so einfach ist, wenn der Alkohol in Strömen fließt und jeder seinen sexuellen Vorlieben nachgehen will.