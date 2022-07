Diese 20 Western sollten Sie gesehen haben!

© Warner Bros.



5. "The Wild Bunch" (1969, Regie: Sam Peckinpah). Vom Mythos des Westens ist am Ende nichts übrig außer Blutlachen und durchsiebten Leichen. Mit dem Maschinengewehr richtete Peckinpah ein seinerzeit beispielloses Kino-Massaker an. Damals ein Skandal, heute längst anerkannt als zynisches Meisterwerk über gealterte Outlaws auf der Flucht vor einer neuen Zeit.