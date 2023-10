© earMusic / Tina Korhonen



Wer "Rock-Röhre" sagt, meint Bonnie Tyler. Mit Songs wie "It's A Heartache", "Total Eclipse Of The Heart" und "Holding Out For A Hero" wurde Tyler zu einer Ikone der 80er-Jahre. Noch heute ist die inzwischen 72-Jährige äußert geschäftig unterwegs. Tyler tritt regelmäßig auf und veröffentlichte 2021 ein Album mit dem vielsagenden Titel "The Best is Yet To Come".