Bei Viehwirt Daniel sind eine Grundmotivation und ein Ziel im Leben das A und O: "Mir ist wichtig, dass man im Leben auch was erreichen will und nicht nur chillen will." Der Niederbayer bewirtschaftet 85 Hektar Ackerland und zehn Hektar Wald. Wenn da noch Zeit für Hobbys bleibt, hält sich Daniel in der Landjugend oder im Fitnessstudio auf.