Diese Bands heißen wie Tiere

© John Pratt/Keystone/Getty Images



Was, die auch? Genau genommen ja: Paul McCartney (links), John Lennon (dritter von links) und George Harrison (rechts) traten bereits in den späten 50-ern als "Johnny and the Moondogs" auf. Kurze Zeit später wurden sie zu "The Silver Beetles" ("Die silbernen Käfer") und dann zu "The Silver Beatles" - so kam dann auch der "Beat" dieser hochtalentierten Kombo ins Spiel, die schließlich als "The Beatles" Musikgeschichte schrieb.