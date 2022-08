Diese bayerischen Kultstars liebt ganz Deutschland

© ARD Degeto / Hans-Joachim Pfeiffer



Im Jahr 1987 war sie "Out of Rosenheim": Marianne Sägebrecht, geboren 1945 in Starnberg, wurde in den skurrilen Filmen von Percy Adlon bekannt, später spielte sie auch in internationalen Produktionen wie "Asterix und Obelix gegen Caesar" und "Der Unhold". Zuletzt sah man die Schauspielerin, die heute wieder am Starnberger See lebt, vor allem in Gastauftritten im TV.