Diese DDR-Stars waren auch nach der Wende erfolgreich

Er spielte zuletzt die Hauptrolle in Leander Haußmanns "Stasikomödie" - und begann seine Karriere einst in der DDR: Jörg Schüttauf, geboren 1961 in Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz), gab 1985 sein Filmdebüt in Peter Kahanes DEFA-Film "Ete und Ali". Mit seiner Grimmepreis-prämierten Rolle in "Lenz" gelang ihm 1992 auch in Gesamtdeutschland der Durchbruch. Später sah man den markanten Schauspieler (etwa als Erich Honecker in "Vorwärts immer!") in vielen Filmen mit Ost-Bezug, aber auch als Frankfurter "Tatort"-Kommissar Fritz Dellwo.