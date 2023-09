© Splendid



Manchmal versuchen deutsche Verleihe jedoch auch, mit einem selbstgefundenden Filmtitel an einen anderen erfolgreichen Film zu erinnern. So lief die Komödie "My Life in Ruins" (2009) hierzulande unter dem Titel "My Big Fat Greek Summer" - in Anlehnung an die Komödie "My Big Fat Greek Wedding", mit der Hauptdarstellerin Nia Vardalos 2003 bekannt wurde.