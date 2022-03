© Space Frontiers/Getty Images



Ulf Merbold war 1983 nicht nur der erste Westdeutsche im All, sondern auch der erste ausländische Astronaut auf einer NASA-Mission: An Bord des Space Shuttles Columbia führte der promovierte Physiker zahlreiche Experimente durch, 1992 flog er mit der Discovery ins All, zwei Jahre forschte er als erster Astronaut der ESA (European Space Agency) auf der russischen Raumstation Mir.