Er ist einer der wenigen deutschen Astronauten, die zweimal zu einer Mission im All aufbrachen: Thomas Reiter feiert am 23. Mai seinen 65. Geburtstag. Zu seinen Ehren präsentieren wir in der Galerie alle Deutschen, die - frei nach Peter Schillings Hit "Major Tom" - "völlig losgelöst von der Erde" schwebten ...