© Andreas Rentz/Getty Images



Sie habe "mittels Verdichtung der Poesie und Sachlichkeit der Prosa Landschaften der Heimatlosigkeit" gezeichnet, hieß es in der Würdigung der Jury: Die in Rumänien geborene Herta Müller, die in ihren Werken die Folgen der kommunistischen Diktatur in ihrer Heimat thematisiert, erhielt den Literatur-Nobelpreis 2009.