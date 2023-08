© Getty Images/Getty Images



Seine Remixe zu "Waves" und "Prayers In C" sowie eigene Singles wie "Speechless" liefen in den vergangenen Jahren in den größten Clubs weltweit. Sowohl in den Streaming-Portalen als auch in den Charts entwickelte sich Robin Schulz zu einem echten deutschen Wunderkind. Über 30 Millionen verkaufte Tonträger stehen für den Osnabrücker aktuell zu Buche.