Diese Deutschen schafften es in Hollywood

Zum Beispiel Jürgen Prochnow. In "Das Boot" spielte der Berliner den Kommandanten - sein Durchbruch in Hollywood. In "Body Of Evidence" war er dabei, in "Judge Dredd", "Der englische Patient" sowie "Air Force One". Zuletzt war er in Terrence Malicks "Ein verborgenes Leben" zu sehen.