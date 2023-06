Diese Deutschen schafften es in Hollywood

© Sky / HBO



Er war der "Mann ohne Gesicht": Mit seiner Rolle als Jaqen H'ghar in "Game of Thrones" hatte Tom Wlaschiha einen besonders geheimnisvollen Part in der Fantasy-Serie. Der Sachse war bereits früh in Hollywood aktiv: "Enemy At The Gates" war 2001 einer seiner ersten Filme überhaupt. Außerdem war er in "München", "16 Blocks", "Rush" sowie kürzlich in der Hit-Serie "Stranger Things" zu sehen.