Ein Asteroid rast auf die Erde zu. Er wird in acht Tagen in Frankreich einschlagen. Da Berlin (wie ganz Europa) in der Todeszone liegt, versucht Lehrer Uli (Mark Waschke, rechts) sich und seine Familie in Sicherheit zu bringen. Doch wo Panik regiert, sind Recht und Ordnung nichts mehr wert - auch nicht in der Sky-Miniserie "8 Tage".