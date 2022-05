© Warner / Kurt Krieger



Er ist das Urgestein der deutschen Twitch-Community: Gronkh folgen über 1,5 Millionen User bei der Plattform. Was ihn hervorhebt: Gronkh war selbst Spiele-Entwickler und professioneller Spieletester und ist inzwischen auch als Sprecher in den deutschen Fassungen zahlreicher Computerspiele, aber auch in Kinofilmen wie "Lego Batman" (Bild) zu hören.